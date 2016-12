Zug-Behinderungen im Raum Karlsruhe/Mannheim/Heidelberg Polizei ermittelt nach Bränden an Bahngleisen

Polizei ermittelt nach Bränden an Bahngleisen

Brände an mehreren Bahnstrecken zwischen Karlsruhe und Mannheim bzw. Heidelberg haben im Nah- und Fernverkehr Behinderungen verursacht. In mindestens einem Fall war es Brandstiftung.

Der erste Brand war nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Kabelschacht zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel ausgebrochen. Signalanlagen und Weichen wurden dadurch beschädigt. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus, da die Ermittler Brandbeschleuniger gefunden haben. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.