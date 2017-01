Justizopfer Harry Wörz erneuert Vorwürfe an Polizei "Es läuft draußen noch einer rum"

Harry Wörz, der als Justizopfer 450.000 Euro Entschädigung vom Land bekommt, hat der Polizei Pforzheim am Dienstag schwere Vorwürfe gemacht. Sie wolle nicht nach dem wirklichen Täter suchen, weil sie dann in den eigenen Reihen suchen müsse.

Die Pressekonferenz rund um die ausgehandelte Entschädigung mit dem Land geriet zur General-Abrechnung mit der Polizei. Harry Wörz wirft ihr vor, sie wolle gar nicht nach dem wahren Täter suchen, der 1997 seine Ex-Frau überfallen und so schwer misshandelt hat, dass sie heute schwerstbehindert ist. Die Polizei müsste dann nämlich in den eigenen Polizeireihen suchen. Denn sowohl der Vater als auch der damalige Freund der Frau arbeiteten bei der Polizei.

Der jahrelange Kampf um eine Entschädigung hat inzwischen ein Ende. Das Landgericht Karlsruhe hatte den Vergleich mit Beschluss vom 22. Dezember 2016 festgestellt. Doch Harry Wörz bezeichnet den Vergleich als "einzige Enttäuschung". Von den zugestandenen 450.000 Euro bleibe kaum etwas übrig. So habe er bereits 200.000 Euro an das Finanzamt überwiesen. Er sei aber gesundheitlich so angeschlagen und von dem jahrelangen Kampf mit der Justiz so zermürbt, dass er einem Schlussstrich ziehen musste. Trotzdem hoffe er, in einigen Jahren mit dem Fall endgültig abschließen und wieder arbeiten zu können.