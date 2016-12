Evangelischer Landesbischof Cornelius-Bundschuh Fürchtet Euch nicht!

Der Krieg in Syrien. Terror auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Die Jagd nach dem Hauptverdächtigen, die in Mailand blutig zu Ende gegangen ist - "Weihnachten in diesem Jahr ist anders", könnte man meinen. Manchen geht der Wunsch "fröhliche Weihnachten" schwerer als sonst über die Lippen. Geht das dem Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden Jochen Cornelius-Bundschuh auch so? Fühlt sich Weihnachten auch für ihn anders an als sonst?