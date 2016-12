Brandstiftung im Raum Karlsruhe/Mannheim/Heidelberg Züge fahren wieder, Polizei-Ermittlungen laufen

Der Zugverkehr zwischen Karlsruhe und Mannheim bzw. Heidelberg läuft seit Freitagmorgen wieder nach Plan. Mehrere Brände an den Bahnstrecken hatten am Donnerstag den Verkehr beeinträchitgt. In mindestens zwei Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

An den Bahnstrecken zwischen Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg gab es in den vergangenen 24 Stunden mehrere Kabelbrände. Die Strecken mussten teilweise gesperrt werden, deshalb fallen Züge aus oder kommen zu spät.

Insgesamt hatte es an vier Stellen gebrannt: Der erste Brand war am Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Kabelschacht zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel im Landkreis Karlsruhe ausgebrochen. Unbekannte hatten dort zwei parallel zur Bahnstrecke verlaufende Kabelschächte in Brand gesetzt. Dabei wurde die für den Bahnbetrieb benötigte Technik stark beschädigt.