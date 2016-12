Bahn-Verspätung zwischen Karlsruhe und Mannheim Brand an Bahngleisen

Die Bahn sprach im Nachrichtendienst Twitter am Vormittag gar von einem "Brandanschlag". Tatsächlich sind nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend gegen 21 Uhr Kabel in einem Kabelschacht an der Bahnstrecke in Höhe Graben-Neudorf in Brand geraten. Deshalb ist zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel die Signalanlage beeinträchtigt.