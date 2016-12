Autos, Haltestellen, Fensterscheiben Unbekannte mit Zerstörungswut

Eingeschlagene Autoscheiben, Glassplitter an Haltestellen. Kein schöner Anblick, der im Karlsruher Raum in den vergangenen Tagen aber leider ziemlich häufig vorgekommen ist.

Begonnen hat alles Mitte Dezember in Karlsruhe-Rüppurr, auch dort wurden Heckscheiben zerschlagen. Immer wieder tauchten solche Fälle in Karlsruhe, Ettlingen, Malsch, Rheinstetten und Durmersheim auf, teilweise wurden auch die Glasscheiben von Bushaltestellen und von Bussen zerstört. Allein in den vergangenen Nächten waren es laut Polizei im Bereich von Ettlingen mindestens 50 und in Karlsruhe 30 Fälle. Mittlerweile wurden über 90 dieser Straftaten angezeigt.