Kanzlerinnen-Besuch bei der CDU BW Merkel erinnert Trump an die Spielregeln

Kanzlerin Angela Merkel hat für zwei Stunden auf der Klausur der CDU Baden-Württemberg im Kloster Schöntal vorbeigeschaut. Am Ende des Besuchs gab es klare Worte in Richtung Washington.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der CDU Klausurtagung im Kloster Schöntal

Die Bundeskanzlerin pochte erneut auf die Einhaltung internationaler Regeln und einen respektvollen Umgang miteinander. Am besten sei ein "regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren", sagte Merkel am Samstag. Dies gelte etwa für die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung, die Verteidigung und Beiträge innerhalb bestehender Bündnisse. Mehrere deutsche Politiker hatten Trump nationalistische Töne in seiner Antrittsrede vorgeworfen und ein starkes Europa als Gegenpol gefordert.

Merkel unterstrich, das transatlantische Verhältnis werde in den nächsten Jahren nicht weniger wichtig als es in der Vergangenheit gewesen sei. "Selbst wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse, sind Möglichkeiten, immer dann am besten zu finden, wenn man eben in Respekt miteinander sich austauscht." Deutschland wolle dazu im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft einen Beitrag leisten.

Unterstützung im Wahlkampf

Zuvor hatte Merkel gut zwei Stunden auf der Klausur ihrer baden-württembergischen Parteifreunde vorbeigeschaut - zur Freude der rund 130 Tagungsteilnehmer. Die Sicherheit wurde groß geschrieben, aber nicht übertrieben. Viele Hohenloher empfingen Merkel, die sogar Autogramme schrieb.

Thomas Strobl mit Generalsekretär Manuel Hagel

Thema bei dem Besuch war die anstehende Bundestagswahl im September. Landesinnenminister Thomas Strobl sagte Merkel Unterstützung im Wahlkampf zu. Auch CDU-Generalsekretär Manuel Hagel stellte sich bei der Einbringung der Erklärung klar hinter Merkel: "Wir stehen hinter der Kanzlerin - ohne Wenn und Aber. Wenn Merkel nicht mehr Kanzlerin wird, gibt es Rot-Rot-Grün", sagte Hagel.

Gegen Fremdenfeindlichkeit

Auch um die Flüchtlingspolitik ging es. Strobl hatte zum Auftakt der Klausur erneut aufgerufen, den Streit mit der bayrischen Schwesterpartei CSU beizulegen. Es gebe sehr viele in der baden-württembergischen CDU, denen die Streitereien auf den Geist gingen, sagte Strobl dem SWR Studio Heilbronn. Unter anderem will die Partei darüber beraten, wie sie gegen Fremdenfeindlichkeit vorgeht. Strobl erwähnte dabei den Brand einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Neuenstein. Vieles deute auf einen Anschlag hin.

Erste Stellungnahmen von CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl

"Wir in der CDU Baden-Württemberg verachten und verurteilen solche Anschläge auf das Schärfste. Brandstiftung ist ein schweres Verbrechen. Und es soll klar sein, dass wir auch in diese Richtung keinerlei Toleranz haben."

Die Polizei vermutet inzwischen einen Zusammenhang zwischen dem Brand in Neuenstein in der Nacht auf Freitag und dem Feuer einer Flüchtlingsunterkunft in Pfedelbach im November.

Erklärung für Verschärfung

Am Samstag hat die Landes-CDU eine Erklärung verabschiedet und fordert darin Verschärfungen in der inneren Sicherheit und der Asylpolitik. Unter anderem wird eine Residenzpflicht für Gefährder und der Einsatz von Fußfesseln zu ihrer Überwachung gefordert. Auch sollen sogenannte islamistische Gefährder ohne Asylanspruch auch dann in Abschiebehaft genommen werden, wenn die Herkunftsstaaten nicht mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten.