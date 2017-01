Kälteste Nacht des Winters in Baden-Württemberg Kälterekord und Winterspaß

Wintersportler frohlocken: Nach einer weiteren Frostnacht soll es am Wochenende dank Hoch "Angelika" viel Sonne, aber auch Schnee und örtlich Glatteis wegen überfrierender Nässe geben.

Gut Schnee am Dreikönigstag auf dem Feldberg

Der erste Samstag des neuen Jahres bringt Deutschland eisige Temperaturen, vielerorts schönes Winterwetter, aber auch Glättegefahr. Erneut gibt es mäßigen bis strengen Frost von -8 bis -15, auf der Alb und im Allgäu bis rund -20 Grad. Die Skigebiete der Alpen und Mittelgebirge erwarten einen großen Ansturm. Blauer Himmel und frischer Schnee trieben viele Skifans bereits am Feiertag auf Loipen und Pisten. Die Wintersportler erfreuten sich über beste Bedingungen: 25 Zentimeter Schnee lagen am Freitagmorgen etwa auf den Pisten in der Gemeinde Seebach im Schwarzwald, 19 Zentimeter auf dem Feldberg.

Wochenlang hatten die Betreiber mangels der weißen Pracht Kunstschnee ausgebracht. Zu Beginn des Wochenendes waren nach Angaben auf der Homepage der Betreiber aber zunächst weiter nur ein kleiner Teil der Pisten befahrbar und rund die Hälfte der Lifte geöffnet. Der Rodelspaß soll Meteorologen zufolge anhalten: Bei Dauerfrost im Bergland bleibe der Schnee voraussichtlich erst einmal liegen.

Wochenende nicht mehr ganz so sonnig

Am Samstag gibt es noch ab und zu Sonne, insgesamt aber immer mehr Wolken. In der Nacht zum Sonntag zeitweise Schneefall. Am Sonntag meist trüb, ab und zu schneit es, örtlich fällt auch Regen, der auf den Straßen schnell gefrieren kann. Es wird deutlich weniger frostig. In den Niederungen werden knappe Plusgrade erwartet.

Trübe sind die Aussichten zum Wochenstart: Dann beginne ein eher nass-kalter Witterungsabschnitt, hieß es vom Deutschen Wetterdienst.

Skispaß für die ganze Familie am Freitag in Holzelfingen (Kreis Reutlingen)

Kälterekord für diesen Winter

Nach jetzigem Stand war die vergangene Nacht die bisher kälteste in diesem Winter in Baden-Württemberg - die beiden kältesten Orte waren: das große Rinnental bei Sonnenbühl im Kreis Reutlingen mit -24,8 Grad und Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit -24 Grad. -22 Grad wurde in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) bereits in der Nacht zum Freitag gemessen.

Hoch "Angelika" bringt Eiseskälte