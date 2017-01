Kälte in Baden-Württemberg Obdachlos und tierlieb - bei Frost ein Problem

Eisig kalte Temperaturen und kein Zuhause. Das ist Alltag für Obdachlose in Baden-Württemberg. Damit sie nicht erfrieren, bieten Kommunen Notquartiere an. Doch da dürfen manchmal Tiere nicht mit hinein. Von Samantha Maier

Im Winter auf der Straße leben (Archiv)

Mehr als 30.000 Obdachlose gibt es laut Diakonie in Baden-Württemberg. Es sind Zahlen aus einer Untersuchung des Sozialministeriums von 2015. Besonders große Kommunen tun nach Einschätzung der Diakonie "viel, um ausreichend Notquartiere zur Verfügung zu stellen". Es gebe aber immer auch Menschen, "die die Übernachtungsangebote der Wohnungsnotfallhilfe im Winter nicht annehmen wollen", so das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in Württemberg auf SWR-Anfrage. Diese Menschen müsse man gezielt ansprechen, motivieren, dass sie die Notübernachtungsangebote zumindest teilweise nutzen, wenn es besonders kalt ist. Auch sogenannte Kältebusse setzen manche Städte ein.

Hundert Plätze und noch mehr

Zum Beispiel in Stuttgart. Hier ist der Kältebus ab minus fünf Grad unterwegs. Mit Helfern, die Tee, Schlafsäcke und Decken ausgeben und Obdachlose in die zentrale Notübernachtung bringen können. Die Stadt betreibt nach eigenen Angaben zwei Notunterkünfte, "in denen wohnungslose Personen Zuflucht vor der Witterung finden". Insgesamt ist Platz für rund hundert Personen. Sind diese Plätze belegt, gibt es eine Reserve-Unterkunft.

Zwischen 100 und 150 Personen leben in Stuttgart laut Stadt auf der Straße. Einige haben einen Hund. Tiere sind aber verboten in den Notschlafstellen mit Mehrbettzimmern in Stuttgart. Die Stadt begründet das damit, dass manche Angst vor den Tieren hätten, diese auch Konflikte untereinander austragen. "Obdachlose mit Tieren können aber auf die

Straßenbahnhaltestellen Österreichischer Platz und Stadtmitte verwiesen werden, die von der SSB bei diesen kalten Temperaturen zur Übernachtung frei gegeben wurden. Dies ist ein pragmatisches Angebot", so die Stadt.

Der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes in Stuttgart (Archiv)

"Problem für tierlebende Menschen"

Aus Sicht der Diakonie Württemberg ist es "ein großes Problem für tierlebende Menschen in Wohnungsnot", dass sie oft ihre Tiere nicht mitnehmen dürfen in eine Unterkunft. "Die Betroffenen sind mit Tieren ausgeschlossen und gezwungen, im Freien zu bleiben und sich der Gefahr eines Kältetodes auszusetzen", so die Diakonie. Sie verweist auf Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die schätze, dass seit 1991 bundesweit mindestens rund 290 Menschen erfroren sind. Gleichzeitig sei es aber verständlich, dass das Halten von Tieren in Notunterkünften schwierig ist. Auch Hygiene spiele eine Rolle. "Was wir dringend brauchen, sind - insbesondere auch für armutsgefährdete Menschen - bezahlbare Wohnungen, in denen 'Herrchen/Frauchen' mit ihren Tieren leben können, und selbstverständlich auch bezahlbaren Wohnraum für Menschen ohne Haustiere", so die Diakonie.

In Mannheim sind Tiere erlaubt

Die Stadt Mannheim hält nach eigenen Angaben 130 Betten in mehreren Häusern für Obdachlose bereit. Diese könnten bei Bedarf kurzfristig verdoppelt werden. "Ein Großteil verzichtet allerdings darauf, in einer Übernachtungsstelle zu schlafen. Diese Möglichkeit nehmen eher Personen wahr, die aus den verschiedensten Gründen am Mannheimer Hauptbahnhof 'gestrandet' sind, so die Stadt auf SWR-Anfrage. Der Kältebus der Stadt Mannheim war demnach seit Anfang November 2016 etwa 20 Mal im Einsatz. In der Mannheimer Notübernachtungsstelle in der Bonadiesstraße schlafen laut Stadt zurzeit etwa 20 Personen. Tiere sind dort auch erlaubt und dürfen mit ihren Besitzern übernachten.

Die Kälte macht auch Tieren zu schaffen (Archiv)

Für den Tierschutzbund in Baden-Württemberg ist so eine Regelung wünschenswert. Der Verband fordert, dass Städte Ausnahmen machen, damit beide rein können, Hund und Mensch. "Viele Obdachlose haben ein sehr enges Verhältnis zu ihren Hunden. Da haben sie einen Lebensinhalt, ein Lebensziel - das ist mehr Freund als Haustier", so Martina Klausmann vom Landestierschutzverband. Tiere bräuchten bei diesen Temperaturen ein dickes Winterfell, um die Kälte auszuhalten. "Schwierig wird es, wenn es wie jetzt anfängt zu nieseln und die Feuchtigkeit später festfriert", sagte Klausmann dem SWR. Tiere bräuchten es trocken von oben und unten.

Ohne bürokratische Hürden