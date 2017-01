Höckes Kritik am Holocaust-Mahnmal Strobl fordert Überwachung der AfD

Höcke, Landes- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, hatte mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin während einer Veranstaltung in Dresden unter anderem gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Höcke bestritt danach, das Holocaust-Gedenken der Deutschen kritisiert zu haben.