Nach Brand in Neuenstein Verdächtige festgenommen Offenbar fremdenfeindliche Motive

Am Freitag wurde an den Außenfassaden von zwei Rohbauten in Neuenstein Feuer gelegt. Die Gebäude sollten als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Der Brand wurde kurz nach halb drei Uhr gemeldet. Dazu sagte Polizeisprecher Rainer Köller dem SWR Studio Heilbronn: "Das sind sechs Häuser und zwar Neubauten. Die sind außen noch nicht verputzt, es wurde aber bereits die Dämmung aufgebracht. Und diese Dämmung geriet auf der Rückseite an zwei der Häuser in Brand." Verletzt wurde niemand, da die Häuser noch nicht bewohnt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.