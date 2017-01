Glätteunfälle in Baden-Württemberg Ein Todesfall und viele Blechschäden

Glatteis hat am Montagmorgen in Baden-Württemberg zu zahlreichen Unfällen geführt. Im Main-Tauber-Kreis ist ein Mensch tödlich verunglückt.

Bei Königheim (Main-Tauber-Kreis) seien laut Polizei zehn Fahrzeuge in eine Kollision verwickelt gewesen, bei der ein Mensch ums Leben kam und ein weiterer schwer verletzt wurde. Bei Öhringen-Ohrnberg (Hohenlohekreis) wurde ein Mann bei einem Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt. In der Region Heilbronn hatten sich am Montagmorgen wegen Blitz-Eises nahezu 200 Verkehrsunfälle ereignet.

Die Autobahn 81 war am Montagmorgen zwischen Ahorn und Gerchsheim (beide Main-Tauber-Kreis) wegen Eisglätte blockiert. Es hatten sich Staus gebildet. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis krachte es laut Polizei mehrmals. Nach ersten Erkenntnissen gab es noch keine Verletzten. Im Landkreis Heilbronn kamen am Montagmorgen einige Menschen wegen des Blitzeises nicht einmal aus dem Haus.

Im Raum Tübingen und Reutlingen hatte die Polizei am Montagmorgen mehr als 130 Unfälle gemeldet. Diese liefen meist glimpflich ab, so ein Sprecher. Auch auf der B27 bei Tübingen und auf den Fildern kamen mehrere Autos ins Rutschen. Auch Fußgänger litten unter spiegelglatten Wegen. Zwölf Menschen, meist Fußgänger, wurden dabei leicht verletzt.

Auch in anderen Bereichen sei nach Angaben der Meteorologen mit Tauwetter zu rechnen. Vorübergehend sei vor allem am Montagvormittag bei noch leichtem Frost nördlich der Alb, später auch weiter südlich gefrierender Regen mit unwetterartiger Glatteisbildung möglich. Auch sonst müsse mit örtlichem Glatteis gerechnet werden. Im Bergland komme es zu starken bis stürmischen Böen bis 60 Stundenkilometer, auf Schwarzwaldgipfeln auch zu Sturmböen um 85 Stundenkilometer aus Südwest. In der Nacht zum Dienstag setze sich das unwetterartige Tauwetter im Schwarzwald fort. In höheren Lagen treten dort weiterhin Sturmböen bis 85 Stundenkilometer aus Südwest auf.