Gefährliches Fahrmanöver Seniorin fährt ohne Reifen weiter

Ohne Reifen fährt's sich gänzlich ungeniert: Eine 82-Jährige ist am Sonntag in Bad Wildbad mit dem Auto unterwegs gewesen, verlor dabei einen Reifen und fuhr dennoch weiter.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe kam die betagte Dame in Bad Wildbad (Landkreis Calw) zunächst von der Fahrbahn ab und fuhr an einer Böschung entlang, wodurch sich das linke Vorderrad löste. Dieses rollte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Wagen.