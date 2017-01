Schlittschuhlaufen auf dem Bodensee Remmidemmi auf dem Eis

Wegen der tagelangen Minusgrade frieren immer mehr Gewässer in der Region zu. Daher waren am Wochenende auch viele Familien mit Kindern auf dem teils gefrorenen Bodensee unterwegs.

Vor allem an den Randbereichen des Bodensees, wo das Wasser flach ist, herrschte am Wochenende Hochkonjunktur. Viele Familien aus Deutschland und der Schweiz kamen etwa an den Untersee am Reichenauer Damm und genossen einen Spaziergang oder eine Schlittschuhfahrt auf dem Eis. Laut Wasserschutzpolizei sind wegen der tagelangen Kälte vor allem Uferbereiche des Bodensees mittlerweile gut durchgefroren, weil sich das Wasser dort am wenigsten bewegt.