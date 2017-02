Misshandlungsvorwürfe in Pfullendorfer Kaserne Generalinspekteur vor Ort

In der Staufer Kaserne in Pfullendorf ist am Mittwochmorgen der Generalinspekteur der Bundeswehr eingetroffen. Er will sich ein Bild von den Verhältnissen in der Kaserne machen, nachdem es dort Übergriffe gegeben haben soll.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, hat am Mittwochmorgen die Staufer-Kaserne in Pfullendorf besucht.

Punkt 9:30 Uhr rollten zwei schwarze Limousinen mit Berliner Kennzeichen am Kasernentor vor. In einer von ihnen saß der Generalinspekteur Volker Wieker. Wenige Meter hinter der Schranke stieg der ranghöchste Soldat der Bundeswehr aus. Ohne militärisches Zeremoniell. Er begab sich wohl in das Kommandeursgebäude. Dem Vernehmen nach ist der Kommandant der Kaserne auch vor Ort, von ihm hatte es nach Bekanntwerden des Skandals geheißen, er sei bereits versetzt worden. Wie lange die Gespräche dauern und was der Viersternegeneral aus Berlin anschaut, ist nicht bekannt. Nach jetzigem Stand wird er sich nach dem Vororttermin in Pfullendorf auch nicht öffentlich äußern.

Von der Leyen fordert offeneren Umgang

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat angesichts des Skandals einen offeneren Umgang mit Missständen in der Truppe eingefordert. Die Ereignisse im baden-württembergischen Pfullendorf seien "bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur", sagte sie am Dienstag vor rund 200 hochrangigen Vertretern unter anderem aus dem Militär in Berlin. Sie erörterten bei einer Konferenz den Umgang mit sexuellen Minderheiten in der Bundeswehr.

Zwar gebe es klare gesetzliche Grundlagen und Prinzipien der inneren Führung, aber Vorkommnisse wie in Pfullendorf zeigten, dass diese nicht immer gelebt würden. "Es beginnt bei schäbigen Witzen, geht über herabwürdigende Bemerkungen bis hin zu widerwärtigem Verhalten", sagte von der Leyen. Sie ermunterte die Führungskräfte, hinzuschauen und solche Themen offen anzusprechen. Wenn der Dienstweg versage und Vorgesetzte mauerten, müsse es einen direkten Draht zu einem Ombudsmann oder einer Ombudsfrau geben.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

1:21 min | Di, 31.1.2017 | 18:00 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Bundeswehrskandal in Pfullendorf Schwächen in der Führungsebene Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht in dem Bundeswehrskandal in Pfullendorf eine Schwäche in der Führungsebene. In der Stauferkaserne soll es Gewalt und Demütigungen gegeben haben.

Staatsanwaltschaft fordert mehr Informationen

In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gehen Bundeswehr und Justiz derzeit Hinweisen auf Exzesse und schwerwiegendes Fehlverhalten nach. Die Staatsanwaltschaft Hechingen fordert die Bundeswehr auf, Informationen zu allen bekannt gewordenen Fällen herauszugeben. "Wir haben nur einen Teil des Verfahrens", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Derzeit werde gegen sieben Soldaten wegen Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung ermittelt. Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers vom Montag ist noch unbekannt, ob weitere Vorfälle strafrechtlich relevant würden.

Informationen zu Fällen sexueller Nötigung, die sich Berichten zufolge ebenfalls in Pfullendorf ereignet haben sollen, habe die Bundeswehr noch nicht herausgegeben. Die Staatsanwaltschaft dränge aber darauf. Die Behörde habe die Pflicht, Hinweisen auf Straftaten nachzugehen, so die Sprecherin.

Kretschmann: "erschreckend und menschenunwürdig"

Unterdessen forderte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vom Bund eine schnelle Aufklärung des Bundeswehrskandals. Die Vorwürfe von sexueller Nötigung, Mobbing und Demütigungen in der Bundeswehrkaserne kenne er zwar nur aus der Presse und habe keine näheren Informationen. "Aber, wenn es zutrifft, ist es natürlich erschreckend und menschenunwürdig, was da passiert ist."