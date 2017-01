Bundeswehrskandal in Pfullendorf Wer wird dort ausgebildet?

Die Vorfälle in der Kaserne in Pfullendorf haben die Bundeswehr erschüttert. Die Einheit in Pfullendorf gibt es seit 2003. Hintergründe zum Ausbildungszentrum "Spezielle Operationen".

In Pfullendorf werden Spezialkräfte ausgebildet. Sie müssen "jede Hürde überwinden" (Symbolbild).

Welche Soldaten werden in Pfullendorf ausgebildet?

In der Staufer-Kaserne in Pfullendorf werden Spezialkräfte ausgebildet – Elitesoldaten. Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der vor einigen Jahren eine ähnliche Ausbildung durchlaufen hat, bestätigte dem SWR, dass sich die Soldaten selbst als "die Besten" sehen. In der Kaserne sind etwa 600 Soldaten, die zum Kern gehören, dazu kommen Lehrgangsteilnehmer. So können bis zu 1.500 Soldaten in der Kaserne sein. Die Soldaten kommen auch aus dem Ausland – vor allem aus NATO-Staaten.

Auf der Internetseite der Bundeswehr werden die Aufgaben des Ausbildungszentrums "Spezielle Operationen" aufgezählt: Es werden Soldaten in der Führung und dem Einsatz von Spezialkräften ausgebildet. Es gibt Speziallehrgänge im Sanitätsdienst, im Schießen, Überlebenstraining und Lehrgänge etwa für das Verhalten in Gefangenschaft.

Diese Übungen finden nach SWR Informationen versteckt auf dem Gelände des früheren Munitionslagers in Mottschieß bei Pfullendorf statt. Die Bundeswehr sagt dazu, dass im Ausbildungszentrum das Fachwissen verschiedener Armeen gebündelt vorliege. Dies ermögliche "ganz neue Wege in der Ausbildung und Einsatzplanung neuer Generationen von Elitesoldaten aller Mitgliedsnationen".

Auf dem alten Militärgelände in Mottschieß bei Pfullendorf finden Übungen der Bundeswehr statt.

Welche Aufgaben übernehmen die Elitesoldaten?

Laut eines Imagefilms der Bundeswehr müssen sie "jede Hürde überwinden", wenn es sein muss überall auf der Welt. Es werde für den Ernstfall geübt, unter Kampfbedingungen. Nur der Feind sei gespielt.

Der ehemalige Bundeswehrsoldat hat an einer vergleichbaren Ausbildung teilgenommen, sagte er dem SWR. Dazu gehöre beispielsweise das Baden in einem Fluss bei minus 20 Grad. In seinem Lehrgang seien damals rund 120 Teilnehmer gewesen, 20 hätten bestanden, 50 bis 60 hätten vorzeitig abgebrochen, einige mussten ins Lazarett. Vor dem Lehrgang hätten die Teilnehmer unterschreiben müssen, dass sie bis an die körperlichen und psychischen Grenzen herangeführt würden, so der Ex-Soldat.

Gab es damals Übergriffe wie jetzt in Pfullendorf?

Dass es so was gibt, habe ihn nicht überrascht, sagte der ehemalige Soldat. Sexuelle Nötigung beispielsweise habe er jedoch nicht erlebt. Schikane sei jedoch vorgekommen.

Er sei damals bei den Fernspähern in Weingarten gewesen, eine Art Vorläufer-Einheit der Pfullendorfer Spezialkräfte. Ursprünglich hatten die Kräfte ihre Kaserne in Weingarten unter dem Namen "Internationale Fernspähschule". Diese Fernspäher sorgten immer wieder für unrühmliche Schlagzeilen: Schikane, rechte Sprüche - sogar Foltervorwürfe standen im Raum.