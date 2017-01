Bundeswehrskandal in Pfullendorf Gefesselt und kalt abgeduscht

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat neue Einzelheiten zu den Übergriffen in der Pfullendorfer Bundeswehrkaserne veröffentlicht. Die Bundeswehr habe erst spät über die Vorgänge informiert.

In der Staufer-Kaserne in Pfullendorf soll es zu Misshandlungen von Soldaten gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

Laut Staatsanwaltschaft wird gegen sieben männliche Soldaten wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzungen ermittelt. Sie sollen Kameraden gleichen Dienstranges nachts in ihren Stuben geweckt, gefesselt und dann kalt abgeduscht haben. Es soll sich um ein Aufnahmeritual handeln. Sexuelle Übergriffe sind der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Auch seien die Opfer bekleidet gewesen.

Staatsanwaltschaft spät informiert

Die Hechinger Behörde sei erst vergangene Woche von der Bundeswehr über die schon länger zurückliegenden Vorfälle informiert worden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Friedrichshafen.

Das Verteidigungsministerium bestätigte dem SWR, dass sich Generalinspekteur Volker Wieker die Vorgänge in der Staufer-Kaserne noch einmal im Detail erklären lassen will. Interne Ermittlungen der Bundeswehr haben bestätigt: In Pfullendorf wurden Soldaten erniedrigt und misshandelt. In einer Mitteilung heißt es dazu, die Würde des Menschen und die sexuelle Selbstbestimmung seien missachtet worden.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verurteilte die zweifelhaften "Aufnahmerituale" scharf. "Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend und sie sind widerwärtig", sagte die Ministerin am Freitagabend bei einem Besuch einer Klausurtagung der CDU im osthessischen Künzell. Die Vorgänge seien auch beschämend für alle Soldaten, die respektvoll mit ihren Kameraden umgingen, und die das Ansehen der Truppe hochhielten.

"Mit aller Härte"

Von der Leyen sagte: "Der Generalinspekteur hält mich auf dem Laufenden über den Fortgang der Untersuchungen. Es sind bereits Konsequenzen gezogen worden." Es würden auch noch weitere Konsequenzen gezogen. Die Vorgänge würden "mit aller Härte aufgeklärt", versprach von der Leyen. Heeresinspekteur Jörg Vollmer erklärte: "Verstöße gegen die Innere Führung werden im Heer nicht geduldet und mit aller Konsequenz geahndet."

Laut dem Bericht von "Spiegel Online" gab es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" sowie Gewaltrituale. Eine Sprecherin des Ausbildungskommandos sagte der Deutschen Presse-Agentur, geprüft würden unter anderem sogenannte Aufnahmerituale unter Mannschaftsdienstsoldaten.

Deutliche Worte aus der SPD

Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Abgeordneter im Wahlkreis Nürtingen, äußerte sich im SWR folgendermaßen: "Da wurde offensichtlich die notwendige Härte in der Ausbildung mit menschenverachtender Dummheit verwechselt."

Hat sich in Pfullendorf ein neuer Bundeswehr-Skandal abgespielt?

Auch an einen Vorfall erinnert sich Arnold: "Ich habe vor einiger Zeit einen Standortbesuch in Pfullendorf gemacht. Ich war dort nicht sehr erwünscht, das hat mir schon zu denken gegeben. Dort wurde verhindert, dass ich mit der Personalvertretung Vier-Augen-Gespräche führen kann." Arnold weiter: "Das Ganze fand in einer Atmosphäre statt, die ich in 18 Jahren Verteidigungspolitik so noch nicht erlebt hatte." Arnold sei mit einem Gefühl gegangen, dass die Kaserne in keinem guten Zustand sei.

Soldatin bringt den Stein ins Rollen