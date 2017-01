Förderprogramm mit neuem Konzept Deutlich mehr Geld für Wohnungsbau

Die grün-schwarze Landesregierung will die Förderung im Wohnungsbau ausweiten. In diesem Jahr könnten rund 10.950 Wohneinheiten im Land mit Zuschüssen gefördert werden.

Von dieser Zahl geht Wohnungsbau-Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) aus, wie einer Vorlage für die Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts am kommenden Dienstag zu entnehmen ist. "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Samstagsausgabe) berichteten über die Vorlage. Zum Vergleich: 2015 wurden laut der Kabinettsvorlage rund 5.180 Wohneinheiten gefördert, 2016 waren es etwa 5.880.

Das Förderprogramm Wohnungsbau 2017 hat ein Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro. In die Mietwohnraumförderung fließen 180,7 Millionen Euro, in die Eigentumsförderung 62,3 Millionen und in die Modernisierungsförderung für Wohnungseigentümergemeinschaften 6,5 Millionen - das sind die größten Blöcke.