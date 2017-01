Feinstaub als "Körperverletzung mit Todesfolge" Strafanzeige gegen Stuttgarter OB angekündigt

Seit einer Woche herrscht wieder Feinstaubalarm in Stuttgart - die Werte gehen dennoch durch die Decke. Zwei Anwohner haben die Nase voll. Sie wollen am Montag Strafanzeige stellen.

Sieht schön aus, ist aber schlecht für die Luft: Austauscharme Wetterlagen in Stuttgart

Die beiden Anwohner werfen Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) und Regierungspräsident Wolfgang Reimer Körperverletzung mit Todesfolge und unterlassene Hilfeleistung vor. Sie fordern, die Feinstaubwerte müssten binnen kürzester Zeit mit effektiven Maßnahmen gesenkt werden - so wie es auch die EU-Kommission verlange.

Am Samstag wurden in der Stuttgarter Innenstadt 134 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Sonntag veröffentlichte. Damit ist der Wert seit Mittwoch (63 Mikrogramm) jeden Tag weiter geklettert (Donnerstag: 107, Freitag: 128). Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sprach von einem "besorgniserregenden Zustand". Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.