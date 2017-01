Elektrofahrräder in Baden-Württemberg So viele Pedelec-Unfälle wie noch nie

Viele, die von E-Bikes sprechen, meinen eigentlich Pedelecs. Das Pedal Electric Cycle ist ein elektrisches Fahrrad zum Treten. Der Motor springt nur an, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 25 Stundenkilometern. Wer mit seinem Pedelec bis zu 40 Kilometer pro Stunde fahren will, braucht eine behördliche Zulassung mit Nummernschild und Versicherung. Das gilt auch für die eigentlichen E-Bikes. Diese werden nur von Elektromotoren angetrieben und bringen es auf 100 Stundenkilometer. Sie sind also eher Mofas oder Motorräder.