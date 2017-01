Schlittschuhlaufen in Baden-Württemberg Auf dünnem Eis

Das Schöne am kalten Winter ist für viele das Eislaufen. Auf welchen Seen in Baden-Württemberg ist das eigentlich erlaubt? Und wie sicher ist das Schlittschuhlaufen auf öffentlichen Gewässern? Von Samantha Maier

Gefrorene Donau - ein seltener Anblick

Die Wassertemperatur der Seen im Land beträgt gerade etwa vier Grad. Wer durch die Eisschicht bricht, kommt aus eigener Kraft kaum noch heraus. Für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Württemberg ist klar: lieber nicht Eislaufen auf öffentlichen Gewässern. Zu groß sei die Gefahr, einzubrechen. "Man kann die Eisdicke nur messen, indem man ein Loch reinmacht. Aber selbst das ist nur punktuell, das kann zwei Meter weiter ganz anders sein. Deshalb raten wir generell davon ab, Eisflächen zu betreten", sagte Bastian Sturm von der DLRG Württemberg am Montag dem SWR.

"Wir brauchen eine Mindestdicke von 18 Zentimetern, das kann man von außen nicht sehen." Zig andere tummeln sich schon auf dem Eis, ziehen mit Schlittschuhen ihre Kurven - jeder einzelne könnte einer zuviel sein, derjenige, bei dem das Eis kracht. "Auch wenn die Sonne auf eine Stelle scheint, oder eine Quelle drunter ist, dann ist schnell die Gefahr, einzubrechen", so Sturm. Das Risiko dafür sei am Anfang und Ende einer Kältesaison am größten.

Was tun, wenn das Eis knackst

Ist man auf dem Eis und hört es Knacksen, sollte man sich laut DLRG flach aufs Eis legen - um das Gewicht auf die Fläche zu verteilen. "Dann möglichst den Weg, den man gekommen ist, zurückrobben. Wenn man im Wasser ist, bleibt nur die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Weil man kommt auch aufgrund der Winterkleidung, die sich vollsaugt und schwer wird, kaum noch aus dem Wasser raus." Die DLRG rät, nie alleine aufs Eis zu gehen, damit jemand da ist, der helfen kann. Eine Leiter oder ein Stock eignen sich zum Greifen und damit der Rettende nicht zu nah an das Loch heran muss. Wer jemandem helfen will, soll vorher den Rettungsdienst alarmieren.

Binnen Minuten Finger nicht mehr bewegen

Fällt man ins eiskalte Wasser, kann man laut Sturm nach wenigen Minuten die Finger nicht mehr bewegen. Habe man jemanden aus dem Wasser gezogen, soll sich dieser erstmal "nicht groß bewegen oder rumlaufen". Denn das kalte Blut aus den Beinen könne zu Problemen führen, sogar zum Herzstillstand, wenn es zirkuliere und ins Herz komme. Sturm rät: langsam aufwärmen, kein Alkohol, Rettungsdienst rufen.

Der vereiste Gnadensee zwischen Allensbach und der Insel Reichenau

Städte entscheiden über Freigabe

Die Städte in Baden-Württemberg gehen ganz unterschiedlich mit dem Thema Schlittschuhfahren auf gefrorenen Gewässern um:

Die Stadt Karlsruhe weist darauf hin, dass das Eislaufen auf eigene Gefahr geschieht. "Freigegeben wird ab einer Eisdicke von elf Zentimetern. Wir überprüfen die Eisdicke, indem die Schicht angebohrt wird", so die Stadt auf SWR-Anfrage. Karlsruhe gibt zum Beispiel den östlichen Teil des Ruderbootsees für das Schlittschuhlaufen frei, Beschäftigte des Gartenbauamts wollen "die Fläche etwas glätten und sie von dem Bereich absperren, der noch keine tragfähige Schicht aufweist".

In Stuttgart sind keine Gewässer zum Eislaufen freigegeben. "Die Straßenanlagen-Polizeiverordnung untersagt das Betreten von Eisflächen", sagte Hans-Jörg Longin vom Städtischen Vollzugsdienst am Montag auf SWR-Anfrage. Auf den Bärenseen zum Beispiel sei das Betreten durch die Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart verboten. "Das resultiert aus der Zeit, als diese Seen noch als Trinkwasserreservoir genutzt wurden. Als Wasser abgepumpt wurde, sind Hohlräume unter dem Eis entstanden. Das ist nicht mehr der Fall, aber die Verordnung existiert nach wie vor", so Longin. Eis auf Seen sei generell als kritisch zu betrachten, die Dicke allein mache die Tragfähigkeit nicht aus. Auch Wettereinflüsse müssten ausgewertet werden. "Das Betreten zugefrorener Seen ist immer mit Gefahr verbunden", so Longin. Er appelliert "an den gesunden Menschenverstand, davon wegzubleiben, auch während einer längeren Frostperiode".

Die Stadt Freiburg hat das Schlittschuhlaufen auf dem Waldsee freigegeben. "Das ist ein relativ kleiner See, der schnell zufrieren kann", heißt es bei der Stadt. Auf die Freigabe weisen demnach Schilder vor Ort hin. "Die Eisschicht muss an mehreren Stellen mindestens zehn Zentimeter dick sein, damit diese gefahrlos betreten werden kann. Kontrolliert wird das Eis täglich von einem unserer Mitarbeiter des Garten- und Tiefbauamts. Der Kollege bohrt mit einem Eisbohrer dünne Löcher ins Eis und misst dann die Eisdicke. Er hat die Erfahrung, an welchen Stellen gemessen werden muss und kann auch einschätzen, wann und wo er das Eis betreten kann, um zu messen. Die Menschen betreten die Eisfläche auf eigene Gefahr."

Auch die Stadt Heilbronn misst täglich die Eisstärke von Seen, die grundsätzlich fürs Schlittschuhfahren geeignet sind. Am Montagvormittag war die Eisschicht demnach zwölf Zentimeter dick. Ab 15 Zentimetern werden die Seen laut Stadt freigegeben. "Das könnte, wenn die derzeitige Witterung anhält, am Mittwoch der Fall sein", heißt es auf SWR-Anfrage. In dem Falle informiere das Ordnungsamt via Pressemitteilung die Bevölkerung.

In Heidelberg gibt es keinen See, der fürs Eislaufen geeignet wäre. Hier rät man aber grundsätzlich vom Eislaufen auf öffentlichen Wasserflächen ab. Wer sich dennoch aufs Eis wagt, tue das ausschließlich auf eigene Gefahr. 2012 habe man auf einem Teil der Neckarwiese durch "Beregnung mit Neckarwasser eine künstliche Eisbahn hergestellt. Das hat den Vorteil, dass keiner Einbrechen kann". In diesem Jahr seien die Wetterprognosen aber so, dass man den Aufwand nicht betreiben wolle.