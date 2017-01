Einstellung von Lehrern Online zum Job? Nicht mehr ausgeschlossen

Per Skype hatte eine Lehrerin ein Bewerbungsgespräch geführt - und danach gute Aussichten auf den Job. Das Regierungspräsidium hatte was dagegen. Ein Einschreiten, das die Ministerin nun überprüfen will.

Hintergrund: Eine Grundschullehrerin hatte mit der Schulleiterin einer Grundschule in Amorbach ein Vorstellungsgespräch via der Kommunikationssoftware Skype geführt. Die Schulleiterin hatte Interesse an einer Einstellung bekundet, das Regierungspräsidium allerdings sagte ab. Begründung: Bewerber müssten zu Vorstellungsgesprächen persönlich erscheinen. Die Lehrerin war aber im besagten Zeitraum in Malaysia, wo sie an einer deutschen Schule unterrichtet.