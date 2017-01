Ehemaliger SWR-"Tatort"-Kommissar Bienzle Dietz-Werner Steck ist tot

Steck wurde in Waiblingen geboren, seine Schauspielausbildung machte er an der Staatlichen Hochschule in Stuttgart. Von 1962 bis 1996 war Steck Ensemblemitglied beim Staatstheater Stuttgart, 2002 erhielt er die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Für den SWR stand er bis ins hohe Alter vor der Kamera, zuletzt in "Die Kirche bleibt im Dorf".