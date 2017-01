Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart Für die Liberalen geht es um die Wurst

Bei ihrem Dreikönigstreffen tankt die FDP traditionell Kraft fürs kommende politische Jahr. Das ist 2017 besonders wichtig - bei der Bundestagswahl steht für die Liberalen viel auf dem Spiel.

Tradition beim Dreikönigstreffen: Die Heiligen Drei Könige singen für die FDP-Spitze

"Bereit für 2017" - so das Motto des diesjährigen Dreikönigstreffens. FDP-Landeschef Michael Theurer bezeichnete es in seiner Eröffnungsrede am Freitag als "Schicksalsjahr" für die Liberalen. Es gehe ums Ganze. Und tatsächlich dürfte vom Ausgang der Bundestagswahl nicht nur die Zukunft von FDP-Chef Christian Lindner abhängen, sondern die der ganzen Partei. Weitere vier Jahre in der außerparlamentarischen Opposition wären für sie wohl kaum zu verkraften.

Im Kampf um Wählerstimmen gilt den Liberalen ihr Stammland Baden-Württemberg als Vorbild. Hier hat die FDP bei der letzten Landtagswahl 8,3 Prozent erzielt - ein Ergebnis, das der Landesverband der Partei auch bei der Bundestagswahl anstrebt. In der neusten Umfrage von Infratest kommt die FDP allerdings bundesweit nur auf fünf Prozent.

Wichtige Wegweiser dürften die drei Landtagswahlen im Frühjahr sein: Ende März im Saarland und in der ersten Maihälfte kurz hintereinander in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki und Lindner als Spitzenkandidaten antreten. Im Saarland steht es nach den derzeitigen Umfragen eher ungünstig für einen Einzug in das Landesparlament, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind die Aussichten dagegen ganz gut.

Rückbesinnung auf liberale Tugenden

Profilieren will sich die FDP als Mittelstandspartei sowie als Wächterin des liberalen Rechtsstaates und der Bürgerrechte. In Zeiten des Terrors seien keine schärferen Gesetze nötig, sondern mehr Polizei, so Landeschef Theurer. Kubicki betonte, entscheidend sei der politische Wille, die bestehenden Gesetze auch durchzusetzen.

Der FDP-Bundesvorsitzende Lindner forderte, die Parteien dürften sich auch in Zeiten des Terrors nicht von Angst leiten lassen. Die AfD bezeichnete Lindner als Dunkelkammer der Politik, sie habe Angst zu ihrem Geschäftsmodell gemacht. Dagegen stehe die FDP für ein mutiges Deutschland.

FDP will fairen Wahlkampf

Die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer erneuerte im Vorfeld des Treffens den Appell an die anderen Parteien, ein "Fairnessabkommen" für die Landtagswahlen und die Bundestagswahl zu schließen. "Wir wollen, dass alle Parteien sich verpflichten, hier fair und offen und mit Tatsachen Wahlkampf zu machen und Manipulationen der Öffentlichkeit - etwa durch sogenannte Fake News (gezielte Falschmeldungen) - zulasten des politischen Gegners zu unterlassen", sagte Beer.

Andere Debattenkultur gefordert