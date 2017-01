Trump droht Daimler, BMW und Co. Deutsche Autolobby besorgt

Matthias Wissmann, Cheflobbyist der deutschen Autoindustrie, nimmt die Worte des künftigen US-Präsidenten zu Importzöllen ernst. Allerdings könnten solche Maßnahmen den USA auch schaden.

Trump: "In der New Yorker 5th Avenue hat jeder einen Mercedes-Benz vor seinem Haus."

Der aus Ludwigsburg stammende Chef des Verbands der Automobilindustrie (VDA) sagte am Montag, dass sich erst noch zeigen müsse, "ob und wie diese Ankündigungen künftig von der US-Administration umgesetzt werden".

Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte in einem Interview mit der "Bild" und der britischen "Times" gesagt, dass Deutschland im Hinblick auf die Automobilindustrie zwar ein "großes Hersteller-Land" sei. "Wenn man durch die 5th Avenue geht, hat jeder einen Mercedes-Benz vor seinem Haus stehen", so Trump über seinen New Yorker Wohnort. Tatsache sei jedoch, dass die Deutschen "den USA gegenüber sehr unfair" seien. "Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine".

Strafzölle für Fertigung in Mexiko

Trump drohte deutschen Autoherstellern mit hohen Strafzöllen, sollten sie Fahrzeuge für den US-Markt in Mexiko bauen. "Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen". Dabei blieb zunächst offen, ob er nur von Einfuhren aus dem Nachbarland Mexiko oder im Allgemeinen sprach. Fast alle deutschen Hersteller bauen bereits Autos in dem US-Nachbarland oder planen dort eine Produktion.

Wissmann: Zölle könnten auch USA schaden

Wissmann hält Trumps Pläne aber nicht nur schädlich für die deutschen Autobauer, sondern auch für die US-Wirtschaft: "Mit dem Aufbau von Zöllen oder anderen Handelsbarrieren würden sich die USA langfristig ins eigene Fleisch schneiden", so der Ludwigsburger. Schon Einschränkungen der nordamerikanischen Freihandelszone Nafta würden der Wirtschaft einen deutlichen Dämpfer verpassen.

Konkret richtet sich Trumps Kritik an BMW. Der Münchner Konzern plant gerade ein Werk in Mexiko, in dem ab 2019 die 3er-Limousine hergestellt werden soll. Die Produktion sei für den Weltmarkt bestimmt, erklärte BMW. Das Werk in Mexiko werde die bisherigen 3er-Produktionsstätten in Deutschland und China ergänzen.

Daimler will auch in Mexiko fertigen

Der Stuttgarter Autobauer Daimler ist ebenfalls in Mexiko aktiv. Zusammen mit dem französisch-japanischen Partner Renault /Nissan ziehen die Schwaben ein Pkw-Werk in Aguascalientes hoch, in dem Kompaktmodelle vom Band rollen sollen. Mercedes-Benz will im Frühjahr 2018 mit Kompaktwagen wie der neuen A-Klasse oder dem Mini-SUV GLA starten. Die in der Nähe eines bereits bestehenden Nissan-Werks gelegene Fabrik soll eine Jahreskapazität von 230.000 Fahrzeugen haben und im Jahr 2020 rund 3.600 Mitarbeiter beschäftigen.