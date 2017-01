Cyberkriminalität Wer ist im Visier der Hacker?

Zum einen gebe es Angriffe, die sehr leicht hinzukriegen seien, bei denen ein Angreifer bekannte Sicherheitslücken ausnützt, so Müller-Quade. Dabei wird beispielsweise Schadsoftware, ohne dass es der Besitzer merkt, auf einen Computer gespielt. Dadurch kann man den Rechner völlig übernehmen und mit anderen Computern zu einem "Botnetz" zusammenschalten. "Damit kann man dann einen Online-Shop für eine Viertelstunde komplett vom Netz nehmen", so ein Beispiel des Experten. Nur dadurch, dass man ihn mit Anfragen aus dem "Botnetz" bombardiert. Für den Shop ist es nicht erkennbar, dass es sich nur um Scheinanfragen handelt. Danach schreibt der Angreifer einen Erpresserbrief. Der Shop soll zahlen, damit das nicht noch einmal passiert und dass der Vorfall nicht publik wird.

"Wenn Sie einen Rechner fernsteuern können, dann können Sie die Daten auch verschlüsseln", so Müller-Quade. Da wären wir dann bei der "Ransomware", einer Erpressungssoftware, die erst Daten sperrt und dann Geld fürs Entsperren fordert. Da ist in einer Arztpraxis auf einmal die Patientendatenbank nicht mehr zugänglich oder in einer Firma die Auftragslage unklar. Und weil viele Menschen mit den Backups schlampen, zahlen sie dann bereitwillig das Lösegeld. Zumal die Polizei in manchen Ländern - nicht in Deutschland - sogar dazu rate, so Müller-Quade. Früher stellte die Geldübergabe noch eine Gefahr für die Erpresser dar, inzwischen gibt es Bitcoin: Auf diesem digitalen Weg ist die Geldübergabe anonym und leicht über Ländergrenzen möglich.