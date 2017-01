BW-Reaktionen auf gescheitertes NPD-Verbot Zwischen Bedauern und Gelassenheit

Die rechtsextreme NPD wird nicht verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Politiker aus Baden-Württemberg äußern sich unterschiedlich über das gescheiterte Verbotsverfahren.

Die Karlsruher Richter lehnen ein NPD-Verbot ab

Die NPD verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. "Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt." (Az. 2 BvB 1/13)

SPD will NPD weiter bekämpfen

Die SPD will die NPD auch nach dem Urteil weiter bekämpfen. "Dass die NPD nun nicht verboten wird, ändert nichts daran, dass wir sie weiter für verfassungsfeindlich halten", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Dienstag. "Es bleibt deshalb bei unserem politischen Kampf gegen ihre Aktivisten wie Anhänger." SPD-Landeschefin Leni Breymaier sagte: "Die NPD ist menschenverachtend, rassistisch, antisemitisch und verfassungsfeindlich. Niemand bezweifelt das, und deshalb hätte ich mir ein anderes Urteil gewünscht."

Riexinger bedauert Urteil

Auch der aus Baden-Württemberg stammende Linken-Bundesvorsitzende Bernd Riexinger bedauerte, dass die rechtsextreme NPD nicht verboten wird. "Die NPD wird das Urteil als Bestätigung empfinden und die Kreide, die sie gefressen hat, beiseitelegen", schrieb er am Dienstag bei Twitter. "Angesichts der Verschiebung des öffentlichen Klimas nach rechts wird die NPD jetzt alles tun, das noch weiter zu befeuern."

Rülke: Parteiverbote ändern nichts

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sah nach eigenen Angaben das Scheitern des NPD-Verbots kommen. "Die FDP war von Anfang an der Ansicht, dass auch der zweite Versuch, die NPD zu verbieten, falsch ist", so Rülke am Dienstag in Stuttgart. "Extremisten bekämpft man mit guter Politik und Präventionsprogrammen." Mit Parteienverboten ändere man das Gedankengut in den Köpfen der Menschen nicht.

Türkische Gemeinde sieht rechte Kräfte nicht gestärkt

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, der zugleich Landesvorsitzender ist, sieht in der Ablehnung eines NPD-Verbots durch das Bundesverfassungsgericht keine Stärkung der rechten Kräfte. "Ich kann mit dem Ergebnis leben", sagte Sofuoglu der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen". "Unsere Demokratie ist stark genug, um gegen rechtsextremistische Kräfte vorzugehen."

Zweites Verbotsverfahren gescheitert

Es ist bereits das zweite Mal, dass der Versuch, in Karlsruhe gegen die NPD vorzugehen, mit einem Misserfolg endet. Ein erstes Verfahren war 2003 geplatzt, weil ans Licht kam, dass die Partei bis in die Spitze mit Informanten des Verfassungsschutzes durchsetzt war. Bundesregierung und Bundestag, die das Verbot damals mit beantragt hatten, schlossen sich deshalb diesmal dem Bundesrat bei seinem Verbotsantrag nicht an.



Einzig das Bundesverfassungsgericht ist befugt, ein Parteiverbot auszusprechen. Passiert ist das überhaupt erst zweimal, und das ist mehr als 60 Jahre her. 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei (SRP) verboten, 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).

NPD in Baden-Württemberg - kaum Mitglieder, stark vernetzt