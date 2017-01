Brand in Freiburger Uniklinik Sechs Verletzte, Brandursache unklar

An der Uniklinik Freiburg hat es am Mittwochabend gebrannt. Das Feuer, das in einem Patientenzimmer ausbrach, ist gelöscht, es gab mehrere Verletzte.

Bei einem Brand in der Uniklinik Freiburg sind nach Angaben der Polizei am Mittwochabend sechs Patienten und Mitarbeiter leicht verletzt worden, weil sie sich Rauchgasvergiftungen zuzogen. Um kurz vor neun war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass in einem Gebäude der Zahnklinik ein Feuer ausgebrochen war. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften konnte den Brand löschen.