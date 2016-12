Brände im Raum Karlsruhe/Mannheim/Heidelberg Brandstiftung an mehreren Bahnstrecken in BW

Brandstiftung an mehreren Bahnstrecken in BW

Mehrere Brände haben seit Mittwoch in den Regionen Karlsruhe und Mannheim einen hohen Schaden verursacht. In mindestens zwei Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Der erste Brand war am Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Kabelschacht zwischen Graben-Neudorf und Waghäusel (beide Landkreis Karlsruhe) ausgebrochen. Unbekannte hatten dort zwei parallel zur Bahnstrecke verlaufende Kabelschächte in Brand gesetzt. Die Polizei fand vor Ort Brandbeschleuniger. Die für den Bahnbetrieb benötigte Technik wurde stark beschädigt.

Am Donnerstag gab es drei ähnliche Brände an Bahnstrecken bei Walldorf-Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), bei Bruchsal-Untergrombach (Landkreis Karlsruhe) und beim Schlachthof Bruchsal. Laut Polizei handelt es sich bei dem Feuer in Untergrombach um Brandstiftung. Ob alle Vorfälle zusammen hängen, wurde am Donnerstag noch ermittelt.