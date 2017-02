Bauprojekt in Göppingen genehmigt Märklin-Museum kann gebaut werden

Bauprojekt in Göppingen genehmigt

Das geplante Museum der Modelleisenbahnfirma Märklin in Göppingen kann gebaut werden. Der Oberbürgermeister der Stadt überreichte auf der Nürnberger Spielwarenmesse die Baugenehmigung für das Projekt.

Über elf Millionen Euro will Märklin am Stammsitz in die neue Erlebniswelt "Märklineum" investieren. Märklin-Chef Florian Sieber versprach, es werde eine große Märklin-Erlebniswelt mit imposanter Modelleisenbahnanlage und neuesten technischen Präsentationsmitteln entstehen, die Kinder und Erwachsene aus aller Welt begeistern wird.