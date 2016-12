Wer zahlt die Mehrkosten für S21? Bahn will mehr Geld von ihren Partnern

Die Projektpartner sollen sich an den Mehrkosten von Stuttgart 21 beteiligen - so die Ansicht der Bahn. Am Freitag will sie dazu Klage erheben. Aus einem formalen Grund ist Eile geboten.

Die Deutsche Bahn will die Mehrkosten nicht alleine übernehmen

Die Deutsche Bahn dringt darauf, dass sich Land, Stadt und Region Stuttgart sowie der Flughafen an Mehrkosten über die Summe von rund 4,5 Milliarden Euro hinaus generell beteiligen. Die Partner lehnen aber eine Beteiligung jenseits der ursprünglich zugesagten Summen ab. Aufgrund der gesetzlichen Verjährungsfristen muss die Klage der Bahn noch in diesem Jahr erhoben werden.

Deswegen erwägt nun auch das Land Baden-Württemberg seinerseits eine Klage einzureichen, diese gegen die Stadt Stuttgart, um eine Verjährung zu umgehen. Denn das Land ist erster Ansprechpartner der Bahn bei Stuttgart 21 und will sich die Möglichkeit offen halten, eventuelle Beteiligungen an den Mehrkosten an die anderen Projektpartner - Stadt Stuttgart, Regionalverband Stuttgart und Flughafen Stuttgart - weiterreichen zu können. Dabei geht es um Verjährungsfristen bei der sogenannten "Sprechklausel". Darin ist festgehalten, dass die Projektpartner im Fall von Mehrkosten Gespräche aufnehmen müssen.

Wie das Verkehrsministerium am Freitag mitteilte, sei sich das Land mit den anderen Projektpartnern einig, dass die Ansprüche der Bahn nicht begründet sind.

Juristisch absichern

Um sich juristisch abzusichern oder um die Verjährung zu verhindern, will das Land daher dennoch formale Gespräche mit der Stadt beginnen. Für den Fall also, dass sich das Land nach einem möglichen Gerichtsurteil in einigen Jahren wider Erwarten doch an den Mehrkosten beteiligen müsste. Mit der Klageankündigung und der Aufnahme von Gesprächen hat sich das Land somit die Tür offen gehalten, auch die anderen Projektpartner an den geschätzten Mehrkosten von zwei Milliarden Euro zu beteiligen. Ein Sprecher des Verkehrsministerium hatte jedoch zuvor erklärt: "Wir sind der Überzeugung, dass wir keine zusätzlichen Kosten tragen müssen."

Die Deutsche Bahn will, dass sich die Partner an der Finanzierung voraussichtlicher Mehrkosten von zwei Milliarden Euro zu 65 Prozent beteiligen will. Die Gesamtkosten liegen laut Bahn bei bis zu 6,5 Milliarden Euro.

Streitwert 30 Millionen Euro