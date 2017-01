B29 bei Lorch Zwei Tote bei Unfall mit Falschfahrerin

Eine 72-Jährige war am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 29 bei Lorch mit ihrem Wagen falsch aufgefahren. Sie wollte von Stuttgart Richtung Aalen fahren, fuhr aber auf die falsche Fahrbahn auf und prallte wenig später frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Warum die Frau falsch einbog, ist noch unklar. Sie war schon knapp drei Kilometer in falscher Richtung unterwegs, Notrufe bei der Polizei waren schon eingegangen und laut Polizeisprecher Sofortmaßnahmen eingeleitet. Aber die Zeit reichte nicht.

Die Unfallverursacherin sowie der 20-jährige Fahrer des anderen Autos starben noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Beifahrer des jungen Mannes wurde schwer verletzt. Die beiden Männer sind laut Polizei aus dem Raum Esslingen. Hinweise darauf, dass der 20-Jährige zu schnell gefahren ist, gebe es bisher nicht, so ein Sprecher am Montagmorgen. Auch einen Zusammenhang mit dem winterlichen Wetter schließt die Polizei aus. Die Bundestraße war zur Unfallaufnahme am Sonntagabend in beide Richtungen noch mehrere Stunden gesperrt.