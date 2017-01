Anhörung im EU-Parlament Oettinger sagt "Sorry"

EU-Kommissar Oettinger (CDU) hat sich am Montagabend vor dem EU-Parlament noch einmal für seine "Schlitzaugen"-Rede entschuldigt. Zudem wolle er sich in Zukunft mehr für Frauen in der EU-Kommission einsetzen.

Der 63-Jährige sagte am Montagabend außerdem, dass er sich in Zukunft dafür einsetzen will, dass Frauen in der Brüsseler EU-Kommission mehr Macht bekommen. Ziel sei es, dass bis Ende 2019 Frauen 40 Prozent der Management-Positionen besetzten, sagte er am Montag bei einer Anhörung im Europaparlament. Er verwies darauf, dass er bereits als Kommissar für Digitalwirtschaft und als Energiekommissar einiges für die Förderung weiblicher Mitarbeiter in leitenden Positionen getan habe.