Altbundespräsident und ehemaliger BW-Minister Roman Herzog ist tot

Das Bundespräsidialamt bestätigte den Tod Herzogs auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident.

Die politische Karriere des CDU-Mitglieds begann im Südwesten. Unter dem damaligen rheinland-pfälzischen CDU-Ministerpräsidenten Helmut Kohl und später auch unter dessen Nachfolger Bernhard Vogel (CDU) war Herzog zwischen 1973 und 1978 Staatssekretär und Bevollmächtigter der rheinland-pfälzischen Landesregierung beim Bund . Dann wechselte Herzog nach Baden-Württemberg, wo er von 1978 bis 1980 Kultusminister war. In dieser Funktion machte er zum Beispiel im Jahr 1980 von sich reden, als er an einem Gymnasium in Stuttgart anonym, freiwillig und mit Bestnote das Latein-Zentralabitur ablegte - um auf die Bedeutung des Faches hinzuweisen.

Von 1994 bis 1999 war Herzog der siebte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der CDU-Politiker warnte unermüdlich vor Reform-Müdigkeit im Land. Herzog machte es sich zur Aufgabe, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen." Herzog setzte sich auch kritisch mit den Bürgern und Politikern auseinander. "Das Volk bewegt sich nicht", sagte er beispielsweise 2008 der "Bild"-Zeitung. Eine gewisse Bereitschaft zu Reformen gebe es zwar, "aber es bräuchte politische Führung, echtes Charisma, um sie zu mobilisieren".

Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen Amtsvorgänger am Vormittag als "markante Persönlichkeit" mit "vorwärtsstrebendem Mut". Herzog habe "das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet", betonte er in einem Kondolenzschreiben an Herzogs Witwe.