Brückentage 2017 17 Urlaubstage = 30 Tage Entspannung

Neun Tage Pause mit nur vier Tagen Urlaub. Für Beschäftigte in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen fängt das neue Jahr gut an. Denn der 6. Januar, Heilige Drei Könige, fällt auf den ersten Freitag des neuen Jahres. Wer nach diesem Muster mit Brückentagen ganze Wochen freinehmen kann, darf sich freuen: Das Jahr bietet noch mehr solcher Möglichkeiten.

Der 1. Mai fällt auf einen Montag. Und auch die christlichen Feiertage im Mai und Juni lassen sich allesamt sehr praktisch um Pfingsten herum gruppieren, je nachdem in welchen Bundesländern Christi Himmelfahrt und Fronleichnam Feiertage sind. Manche Arbeitnehmer können auf diese Art sogar mit 17 Urlaubstagen über die ganze Strecke 30 freie Tage aneinanderreihen.

Zum Jahreswechsel liegen die Feiertage rund um Weihnachten und Silvester dann noch günstiger als 2016. Wer nächstes Jahr in der Weihnachtswoche drei Urlaubstage nehmen kann, und nicht am Wochenende arbeiten muss, hat damit dann zehn Tage am Stück frei.