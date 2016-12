Anschlag von Berlin | Petition für toten Lkw-Fahrer Lukasz Urban ist für viele ein Held

Er war erschossen im Führerhaus des Sattelschleppers gefunden worden, mit dem der mutmaßliche Attentäter Anis Amri am Montagabend in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast war. Der 37-jährige Lukasz Urban hinterlässt seine Frau und einen 17-jährigen Sohn.

In Polen gilt er deshalb als Held. Dort sind viele davon überzeugt, dass Urban den Attentäter daran hindern wollte, noch mehr Menschen mit in den Tod zu reißen. Unterschiedlichen Berichten zufolge soll Urban in letzter Sekunde ins Lenkrad gegriffen haben, um den Sattelschlepper vom Weihnachtsmarkt wieder auf die Straße zu bringen. Für seinen Mut, so heißt es in einer Petition von deutschen und polnischen Internetnutzern, solle Urban posthum mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Fast 14.000 Unterzeichner zeigte die Petition am Nachmittag des Heiligabend an.