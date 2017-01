ADAC-Experte setzt auf gute Beschilderung Warum Falschfahrer schwer zu stoppen sind

Was kann denn getan werden, um die Zahl der Falschfahrer weiter zu reduzieren? Helfen diese grellen Schilder mit der Aufschrift "Stopp Falsch", die in Bayern getestet wurden?

Das ist ein Versuch, weil man in Österreich gemeint hat, das bringt relativ viel. Es hat sich aber gezeigt, dass es eigentlich nichts gebracht hat. Aus unserer Sicht am Wichtigsten ist letztlich eine regelmäßige Überprüfung der Autobahn-Auffahrten. Man muss genau kontrollieren, wie gut die Beschilderungen sichtbar sind und wie verständlich sie sind.

Wir wissen, dass in etwa die Hälfte aller Falschfahrten ihren Anfang an den Auffahrten nehmen. Wir haben aber natürlich auch viele absichtliche Falschfahrten in Suizidabsicht, oder Mutproben, oder bei Alkohol. Das sind lauter Dinge, die wird man auch in Zukunft leider nicht ausschließen können.