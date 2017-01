27. Januar | Gegen das Vergessen Gedenktag für die Opfer des Holocaust

Der 27. Januar ist der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". Er wurde im Jahr 1996 vom mittlerweile verstorbenen Ex-Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist eine der wichtigsten Gedenkstätten in Deutschland

Der Holocaust-Gedenktag soll an alle Menschen erinnern, die unter dem totalitären Regime der Nationalsozialisten gelitten haben. Das waren Juden, Christen, Sinti und Roma, außerdem Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Widerstandskämpfer, Deserteure, Zwangsarbeiter und viele andere mehr.

Der 27. Januar wurde als offizieller Gedenktag gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1945 die Insassen des größten Vernichtungslagers der Nazis in Auschwitz-Birkenau durch die Soldaten der Roten Armee befreit wurden.

Neben einer offiziellen Gedenkstunde im Bundestag finden in ganz Deutschland zahlreiche Gottesdienste, Theateraufführungen und Lesungen statt. Zudem gibt es an allen öffentlichen Gebäuden Trauerbeflaggung. Seit 2006 begehen auch die Vereinten Nationen den 27. Januar als "Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts".