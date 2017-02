Unterwegs auf der art Karlsruhe Schlendern, schauen, kaufen

Auch in diesem Jahr sind die großzügigen Skulpturenplätze und zahlreiche One-Artist-Shows fester Bestandteil der international gefragten Kunstmesse, die auch mit zahlreichen Extras aufwartet: So erhält Künstlerstar Jonathan Meese gleich zum Auftakt den Hans Platschek Preis. Und in einer der Sonderausstellungen werden Werke des Straßburger Künstlers Tomi Ungerer aus der Sammlung Reinhold Würth gezeigt.