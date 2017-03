Nives Widauers Bildband "Special Cases" Wiener Philharmoniker backstage

Nives Widauer wurde 1965 in Basel geboren. 1990 absolvierte sie die Klasse für audiovisuelle Kunst an der School of Design in Basel. Die Wahlwienerin arbeitet medienübergreifend. Neben Fotografien und Installationen enthält ihr Portfolio auch Gemälde und Filme. In ihrer Tätigkeit durchmischt sie stets Gattungsgrenzen und entwirft in der Zusammenarbeit mit Musik- und Theater-Produktionen multimediale Szenografien. (Quelle Hatje Cantz)