In Detailansicht öffnen

Im 19. Jahrhundert wurde der Park zum erweiterten Salon des Bürgertums. Ein Phänomen, das sich auch in der Kunst bemerkbar machte. Jetzt zu sehen in der Ausstellung "Natur und Kulisse" im Museum LA8 in Baden-Baden.



Heinrich Hoffmann: Baden-Baden, Blick vom Fürstenberg-Denkmal auf das Neue Schloss, um 1895

Stadtmuseum/Stadtarchiv Baden-Baden, Foto: Heinz Pelz