"How to sell a Murder House" auf dem Stuttgarter Eiermann-Areal Tanz in der Geisterstadt

Tanz in der Geisterstadt

"How to sell a Murder House" auf dem Stuttgarter Eiermann-Areal

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Seit 2009 steht der von Architekt Egon Eiermann (1904-1970) gestaltete IBM-Campus in Stuttgart-Vaihingen leer und war vom Verfall bedroht. Doch bald soll auf dem 20 Hektar großen Gelände, das mittlerweile Garden Campus Vaihingen heißt, ein neuer, prestigeträchtiger Stadtteil entstehen. Bis es soweit ist, wird es kulturell zwischen genutzt.

"How to sell a Murder house – Ein getanztes Immobilienportfolio"

Das Stuttgarter Theater Rampe nutzt Egon Eiermanns wegweisende Architektur für eine deutsche Erstaufführung von Sibylle Bergs "How to sell a Murder House". Eine Art getanzte Immobilienbegehung, die auch den Zuschauern ungewohntes abverlangt. So wird es keine Sitzplätze geben, um warme Kleidung und gutes Schuhwerk wird gebeten. Kurz vor der Premiere haben wir uns bei den Proben umgesehen.