Der Künstler Roland Kappel Das Leben eine Baustelle

Sein ganzes Leben steht im Zeichen der Kunst und einer Mission: Der autistische Künstler Roland Kappel baut an einer Welt aus Baumaschinen, Kirchen, Häusern und Hotels, mit einer ganz speziellen Ordnung.

Bereits als Kind hat der gebürtige Reutlinger Baufahrzeuge im Miniaturformat entworfen und sich damit spielerisch in seine eigene Welt katapultiert. Heute lebt und arbeitet der 67-Jährige in Mariaberg, einer diakonischen Einrichtung in Gammertingen auf der Alb.