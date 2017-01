Der jüdische Schwabe und Hollywood-Erfinder im Haus der Geschichte "Carl Laemmle Presents"

Carl Laemmle bekommt für „All quiet on the western front“ 1930 den Oscar aus den Händen von Louis B. Mayer (l.)

Laemmle begründete die Universal Studios, entdeckte und förderte als erster das Potenzial von Schauspielstars und produzierte Filmklassiker wie "Dracula" oder "Der Glöckner von Notre Dame". Bei allem Erfolg blieb er seiner schwäbischen Heimat stets eng verbunden. So organisierte er während der NS-Herrschaft bis zu seinem Tod die Emigration Hunderter verfolgter deutscher Juden in die USA. Die Nazi-Propaganda hetzte hasserfüllt gegen seine damaligen Produktionen, was ihre Wirkung in Deutschland nicht verfehlte.