Saisonstart der bissigen Spinnentiere So schützen Sie sich vor Zecken

Mit dem Frühling können wir endlich wieder gemütliche Nachmittage im Garten und Spaziergänge in der Natur genießen oder unsere Fitness mit Waldläufen trainieren. Bei allen Outdoor-Aktivitäten ist allerdings Vorsicht geboten: Zecken und andere Insekten stechen wieder zu. Wie kann man sich schützen, um die erwachende Natur in Ruhe zu genießen?

Borrelien werden erst einige Stunden nach einem Zeckenbiss über den Speichel des Tieres übertragen. Ein Befall mit den gefährlichen Bakterien kann also unter Umständen verhindert werden, wenn der kleine Blutsauger möglichst schnell entfernt wird. Daher sollte sich jeder untersuchen, der in der Natur war.

Beim Entfernen einer Zecke ist es wichtig, mit einer spitzen Pinzette möglichst nah an die Haut zu gehen, die Zecke direkt über den Schneidewerkzeugen einzuklemmen und schnell herauszuziehen. Hat sich die Zecke am Hals oder Kopf in die Haut gebohrt, sollte man einen Arzt aufzusuchen. In der Kopfregion können die Erreger die Stammhirnnerven direkt befallen. Daher ist es wichtig, dass der Zeckenbiss von einem Arzt dokumentiert wird - falls später Beschwerden auftreten, kann der Patient schnell und gezielt behandelt werden.