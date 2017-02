Pflegen und Erben Wer pflegt, erbt mehr

Ein typischer Fall: 20 Jahre lang pflegt Max Muster seine demenzkranke Mutter. Er gibt sogar seine Wohnung auf, die er vermietet und zieht zu ihr in ihr altes Häuschen, um für sie nach der Arbeit vom Feierabend bis zum nächsten Morgen da zu sein. Max machte alles für sie. Die drei Geschwister kommen nur ab und an zu Besuch. Als die Mutter mit 94 stirbt, wollen die Geschwister dann aber genauso viel erben wie Max. Ein Testament gibt es nicht.

Max Muster ist stinkesauer: "Ich habe meine Mutter jeden Tag 16 Stunden versorgt. Während ihr in Urlaub gefahren seid, habe ich die Mama in meinem Urlaub sogar rund um die Uhr betreut. Ich habe seit 20 Jahren keinen Urlaub gehabt. Wäre ich nicht gewesen, wäre von dem Erbe nichts mehr da." Die Erbschaft hat immerhin einen Wert von 400.000 Euro. Max findet es ungerecht, dass jetzt jedes der vier Geschwister laut Erbschein zu 1/4 Erbe ist und 100.000 Euro bekommen soll. Er geht zum Fachanwalt für Erbrecht. Bevor es zur Erbteilung kommt, will Egon einen Ausgleich für seine 20-jährige Pflege.