Haushalt Waschmaschinenreparatur - Was kann ich selbst tun?

Wenn die Waschmaschine ausfällt, ist das oft eine kleine bis mittlere Katastrophe. Meist fehlt es uns an Zeit und Geld, um eine schnelle Abhilfe zu bekommen. Elektromeister Heinrich Jung erklärt, was Sie alles beachten müssen, um die Waschmaschine gut in Betrieb zu halten.

Kurze Checkliste für Sie und Ihre Waschmaschine Zuhause

1. Ruhe bewahren!

Wenn ein Fehler auftritt ist es wichtig genau zu beobachten: Was macht sie nicht mehr? Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche? Beispiel: Gerät pumpt nicht ab: Gibt es noch ein Pumpgeräusch? Wenn ja, dann den Ablaufschlauch am Abfluss lösen und in einen Eimer abpumpen lassen und das Flusensieb kontrollieren. Was sollte ich immer erst mal kontrollieren, bevor ich den Kundendienst rufe?

2. Strom- und Wasserversorgung prüfen

Wenn an der Waschmaschine keine Anzeige zu sehen ist, überprüfen Sie zuerst die Funktionsweise der Steckdose. Einfach mit dem Haarfön oder Rasierer statt Waschmaschine zum Beispiel einstecken und testen.

Wenn kein Wasser zuläuft, sollten Sie den Wasserdruck prüfen, in dem Sie den Zulaufschlauch am Wasserhahn abschrauben, einen Eimer drunter halten und dann aufdrehen.

3. Grundregeln beachten:

Schlechte Waschergebnisse erhalten Sie...

...wenn die Trommel zu voll geladen ist.

...zu viel Waschmittel eingefüllt wurde.

...das falsch Programm wählen.

Generell wird empfohlen, die Trommel nur so zu beladen, dass noch eine aufgestellte Handhöhe Platz hat und das Waschmittel direkt in die Trommel, statt über den Einspülkasten gegeben wird. Kontrollieren Sie hin und wieder das Flusensieb und achten Sie darauf, dass die Waschmaschine einen stabilen Stand hat.

Für Wäschestücke mit Metallgegenständen, wie zum Beispiel BH-Bügel und Knöpfe an Jeans empfiehlt sich die Verwendung von Wäschesäcken, die es in unterschiedlichen Größen in Drogeriemärkten zu kaufen gibt. Denn ein Großteil von notwendigen Reparaturen entstehen, durch das Verkeilen von Metallteilen.