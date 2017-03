Die meisten Allergiker reagieren nicht auf die Hausstaubmilbe selbst. Ihr Kot ist es, der Allergene enthält. Er hält sich in der Bettwäsche als trockener Staub fest und raubt so vielen Menschen den Atem. Gerade im Bett finden die Tierchen optimale Überlebensbedingungen. Hautschuppen, Haare und Pilzsporen in der Matratze und in der Bettwäsche ernähren sie prächtig. Und Hausstaubmilben lieben Wärme und feuchtwarme Luft.