Yoga im Alltag Asanas bei der Gartenarbeit

Sie brauchen für Yoga nicht unbedingt immer eine Matte. Viel wichtiger ist es Yoga-Übungen in den Alltag einzubauen. Eine hervorragende Gelegenheit ist jetzt im Frühling, wenn die Gartenarbeit ansteht.

Gartenarbeit – gerade im Frühling ist jeder Hobbygärtner besonders euphorisch endlich seinen Garten "auf Vordermann" zu bringen. Da übernimmt man sich schnell und Hände, Schultern sowie Rücken schmerzen. Was hilft? Die Arbeit an der frischen Luft kann hervorragend mit Yoga-Übungen kombiniert werden.

Bei der Ausatmung den Rücken so rund wie möglich machen, Steißbein nach unten, Schambein nach oben ziehen und das Kinn auf die Brust legen. Ca. 10 Atemzüge mit der Bewegung wiederholen.

Platzieren Sie die Hände auf den Knien oder Oberschenkeln, halten sich gut an Ihren eigenen Beinen fest und sorgen für einen festen Stand. Die Bewegung im Atemrhythmus wie bei Katze-Kuh-Position mit Hilfsmittel Harke oder Hacke ausführen.

Diese Übung bringt Dehnung und Flexibilität in den Rücken, kräftigt und mobilisiert die Wirbelsäule und den Nacken. Hilft bei Verspannungen und Rückenschmerzen und sie reduziert sogar die Müdigkeit. Der Bauch wechselt vom kontrahierten in den ausgedehnten Zustand. Das massiert die Bauchorgane und regt die Verdauung an.