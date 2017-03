Selbstversorger zu werden liegt im Trend. Gerade die junge Generation träumt davon, sich von dem zu ernähren, was im eigenen Garten wächst. Ein Frühbeetkasten ermöglicht schön früh im Jahr eigene Salate und Radieschen zu kultivieren. Was man beim Pflanzen beachten sollte, erfahren Sie von unserem Gemüseexperten Peter Berg.

In besonders rauen Regionen sollten die Seitenwände gegen Wärmeverluste isoliert werden. Als es noch keine Noppenfolie gab, leistete eine Laubpackung gute Dienste. Nachts bzw. sobald die Dämmerung einsetzt, ist eine Abdeckung der Glasflächen hilfreich gegen Wärmeverluste. Morgens muss man die Abdeckung wieder entfernen, damit die eingesetzten Salatpflänzchen viel Licht bekommen. Denken Sie bei gebrauchten Abdeckungen ans Fenster putzen, die Pflanzen brauchen Tags alles verfügbare Licht. Damit möglichst viel Licht in den Kasten fällt, liegen die Fenster in einer Neigung von 5-15% und die Aufstellung erfolgt in Nord-Süd-Richtung. Im geschlossenen Kasten ist das Luftvolumen begrenzt, weshalb tägliches Lüften wichtig ist. Das Innere kann bei Sonne schnell überhitzen und die Luftfeuchtigkeit stark ansteigen, was Pilzkrankheiten begünstigt. Pflöcke oder Kunststoffspangen mit Kerben ermöglichen ein stufenweises Öffnen. Wer nicht ständig zuhause ist, lässt sich durch automatische Fensterheber wie beim Kleingewächshaus helfen. Sie ersparen das tägliche Öffnen- undschließen, wenn es durch Sonneneinstrahlung plötzlich zu warm wird.